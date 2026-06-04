27.7 C
Manaus
Facebook Instagram
Início Notícias Polícia Aeronave não tripulada vai ajudar no combate ao narcotráfico no Amazonas

Aeronave não tripulada vai ajudar no combate ao narcotráfico no Amazonas

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Victor Levy/SSP-AM) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/policia/aeronave-nao-tripulada-vai-ajudar-no-combate-ao-narcotrafico-no-amazonas/

O veículo aéreo não tripulado tem autonomia de voo de até 12 horas em locais de mais difíceis acessos

Manaus – A Segurança do Amazonas iniciou as operações do Veículo Aéreo Não Tripulado (Vant). O equipamento passa a sobrevoar áreas de difícil acesso com a captação de imagens em tempo real com foco, principalmente, nas ações de narcotraficantes no rio Solimões.

O governador Roberto Cidade afirma que, com isso, a segurança pública do Amazonas entra em uma nova fase, com mais tecnologia, inteligência e eficiência no combate ao crime.

“A operação do Vant amplia nossa capacidade de monitoramento em áreas de difícil acesso, fortalecendo o enfrentamento ao narcotráfico e dando mais suporte às forças que atuam nos rios e em terra. Estamos investindo em equipamentos modernos para proteger a população e combater as organizações criminosas com cada vez mais precisão”, afirmou Roberto Cidade.

Para o secretário da SSP-AM, Anézio Paiva, com essa tecnologia o Amazonas terá ainda mais ações contra a criminalidade. “O governador determinou que avançássemos ainda mais com ações da segurança pública e vamos, agora, passar a monitorar pelo ar a movimentação, principalmente de narcotraficantes, com o nosso Vant. Ele vai auxiliar nossas equipes que já fazem esse patrulhamento em terra e nas águas a realizar abordagens ainda mais precisas”, disse o secretário.

Ao longo da semana, os operadores do Vant realizaram os últimos ajustes. Conforme explicou o coordenador das operações aéreas não tripuladas, major Paulo Victor, o equipamento tem capacidade de realizar o monitoramento de uma grande área com a captação de imagens e envio direto aos operadores das Forças de Segurança que estão operando nos rios.

“Essa é uma ferramenta que vai permitir que as nossas tropas tenham uma consciência situacional imediata do terreno em que estão operando e aumentar o raio de atuação mais precisa”, explicou o coordenador.

Funcionalidade Vant

Equipados com câmeras de alta precisão, visão térmica e capacidade de monitoramento contínuo, os equipamentos ampliam a atuação das forças em áreas de difícil acesso, como rios e regiões de mata.

Com velocidade de voo que varia entre 65 e 135 quilômetros por hora (km/h), o equipamento pode manter comunicação em um raio de cerca de 100 quilômetros, com autonomia de mais de 12 horas seguidas de operação e alcançar mais de 200 quilômetros de distância.

A aeronave possui envergadura de quatro metros e pode atingir altitude suficiente para manter e ampliar de forma segura a capacidade de vigilância das Forças de Segurança.

amazonianarede
Com informações da Assessoria Portal d24am

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© Amazônia na Rede - Portal de notícias do Amazonas