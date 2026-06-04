Aeronave não tripulada vai ajudar no combate ao narcotráfico no Amazonas

O veículo aéreo não tripulado tem autonomia de voo de até 12 horas em locais de mais difíceis acessos

Manaus – A Segurança do Amazonas iniciou as operações do Veículo Aéreo Não Tripulado (Vant). O equipamento passa a sobrevoar áreas de difícil acesso com a captação de imagens em tempo real com foco, principalmente, nas ações de narcotraficantes no rio Solimões.

O governador Roberto Cidade afirma que, com isso, a segurança pública do Amazonas entra em uma nova fase, com mais tecnologia, inteligência e eficiência no combate ao crime.

“A operação do Vant amplia nossa capacidade de monitoramento em áreas de difícil acesso, fortalecendo o enfrentamento ao narcotráfico e dando mais suporte às forças que atuam nos rios e em terra. Estamos investindo em equipamentos modernos para proteger a população e combater as organizações criminosas com cada vez mais precisão”, afirmou Roberto Cidade.

Para o secretário da SSP-AM, Anézio Paiva, com essa tecnologia o Amazonas terá ainda mais ações contra a criminalidade. “O governador determinou que avançássemos ainda mais com ações da segurança pública e vamos, agora, passar a monitorar pelo ar a movimentação, principalmente de narcotraficantes, com o nosso Vant. Ele vai auxiliar nossas equipes que já fazem esse patrulhamento em terra e nas águas a realizar abordagens ainda mais precisas”, disse o secretário.

Ao longo da semana, os operadores do Vant realizaram os últimos ajustes. Conforme explicou o coordenador das operações aéreas não tripuladas, major Paulo Victor, o equipamento tem capacidade de realizar o monitoramento de uma grande área com a captação de imagens e envio direto aos operadores das Forças de Segurança que estão operando nos rios.

“Essa é uma ferramenta que vai permitir que as nossas tropas tenham uma consciência situacional imediata do terreno em que estão operando e aumentar o raio de atuação mais precisa”, explicou o coordenador.

Funcionalidade Vant

Equipados com câmeras de alta precisão, visão térmica e capacidade de monitoramento contínuo, os equipamentos ampliam a atuação das forças em áreas de difícil acesso, como rios e regiões de mata.

Com velocidade de voo que varia entre 65 e 135 quilômetros por hora (km/h), o equipamento pode manter comunicação em um raio de cerca de 100 quilômetros, com autonomia de mais de 12 horas seguidas de operação e alcançar mais de 200 quilômetros de distância.

A aeronave possui envergadura de quatro metros e pode atingir altitude suficiente para manter e ampliar de forma segura a capacidade de vigilância das Forças de Segurança.

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Com informações da Assessoria Portal d24am