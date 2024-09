Incêndio atinge prédio comercial na avenida Djalma Batista em Manaus

O trânsito no local também apresentou congestionamento enquanto a fumaça saiu do prédio comercial

Manaus – Um princípio de incêndio foi registrado na tarde desta quinta-feira (12), em um prédio comercial, na avenida Djalma Batista, assutando pessoas que estava dentro do local e nas proximidades.

Imagens mostram a fumaça preta saindo prédio. De acordo com as informações, no prédio funciona um preparatório para concursos e vestibulares e o fogo começou às 15h40.

Alunos do preparatório também foram liberados e estavam na calçada enquanto a fumaça continuava saindo do prédio comercial. O trânsito no local também apresentou congestionamento.

