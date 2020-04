Vídeo: General em surto é levado para hospital, após ser flagrado armado no RJ

O homem estava caminhando armado na Avenida Epitácio Pessoa

Rio de Janeiro – Um General do Exército Brasileiro foi levado ao hospital, na noite de sábado (11), após ser flagrado caminhando armado na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. As informações são do site G1.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra quando o homem, caminhando junto a uma das pistas da Avenida Epitácio Pessoa, é acompanhado por policiais do programa Lagoa Presente, momento em que inicia uma discussão.

Houve um momento de grande tensão, pois ele estava armado. Algumas pessoas incitam os policiais a atirarem; outra informa para não atirarem, pois ele é um general do Exército.

Depois de muito diálogo, o homem foi levado a um hospital. Ninguém foi ferido.

Segundo informações do G1, o Comando Militar do Leste (CML) informou que o homem – que não teve a identidade revelada – está na reserva do Exército desde 2002 e foi diagnosticado com síndrome demencial. A arma que o general portava foi apreendida e está acautelada na 14ª DP (Leblon).

Depois de ser levado para o Hospital do Exército, o militar permaneceu sob cuidados médicos. Ninguém se feriu durante a ação. Veja o vídeo: https://amazonianarede.com.br/ar3/wp-content/uploads/2020/04/v7TSb9NszZML9hgv.mp4

Para saber mais, acesse a matéria no G1 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/13/general-em-surto-e-levado-para-hospital-do-exercito-apos-sair-armado-na-lagoa-e-causar-confusao.ghtml

