Adolescente invade escola com faca e promove ataque; criança morre

Além da morte de uma criança, outros alunos ficaram feridos. O adolescente foi imbolizado até a chegada da polícia

Rio Grande do Sul – Um adolescente de 16 anos feriu ao menos três crianças e uma professora com golpes de faca por volta das 10h desta terça-feira (8) após invadir a Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no Centro de Estação, na Região Norte do RS. Uma das vítimas foi encaminhada a um hospital, mas teve a morte confirmada, segundo o prefeito Geverson Zimmermann.

Ainda de acordo com o prefeito da cidade, o adolescente teria entrado na escola pela porta da frente para entregar um currículo. Ele pediu para ir ao banheiro e acabou invadindo uma sala de aula.

Os alunos atingidos pelo golpe são estudantes do 3º ano e do 5º ano do ensino fundamental, conforme a Polícia Civil.

A Polícia Civil informou que a vítima foi atingida nas costas. As crianças que ficaram feridas têm 8 anos e estão em hospitais da região. A professora tem 34 anos e foi golpeada ao tentar intervit no ataque do adolescente.

O adolescente foi imobilizado pela população e apreendido pela polícia. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O adolescente foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Getúlio Vargas, onde está sob custódia. Ele é morador do município e não possui antecedentes e fazia acompanhamento psiquiátrico há mais de um ano.

Da Redação Portal d24am