Maconha milionária apreendida em Manaus era entregue em fritadeiras

Organização criminosa enviava os eletroeletrônicos para outros estados; dois suspeitos foram presos em flagrante

Manaus – Organização criminosa escondia mais de meia tonelada de maconha do tipo skunk, avaliada em R$ 12,1 milhões, dentro de fritadeiras elétricas. O grupo era responsável pelo envio de grandes quantidades de drogas para outros estados do país.

A operação foi deflagrada na sexta-feira (04/07). As investigações, que vinham sendo conduzidas há cerca de oito meses, apontaram que o grupo havia alugado recentemente um imóvel na rua B-29, bairro Alvorada, zona centro-oeste, utilizado como depósito. No local, a droga era armazenada, embalada e camuflada, principalmente, em air fryers, para posterior envio a estados como Ceará e Pará. Antes desta ação, o Denarc já havia realizado apreensões de drogas, armas de fogo e efetuado prisões de outros integrantes da quadrilha.

Em coletiva de imprensa, o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, ressaltou o êxito do trabalho do Denarc, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, avaliadas em mais de R$ 12 milhões, e na prisão da dupla responsável pela contabilidade e distribuição do material. “Foi uma operação muito exitosa, cirúrgica, sem qualquer dano colateral”, destacou.

“Nos deparamos com um modal um pouco diferente daquele ao qual estamos habituados, pois a maior parte das drogas que apreendemos geralmente chega pelos rios ou pelas estradas. Desta vez, novamente, apreendemos dentro da capital. Essa droga seria distribuída para outros estados, e já temos comprovadamente que parte seria destinada ao Pará e outra parte ao Ceará. Essa dinâmica de envio de entorpecentes escondidos em eletrodomésticos já vinha sendo investigada pelo Denarc”, detalhou o delegado-geral.

Operação

De acordo com o diretor do Denarc, delegado Rodrigo Torres, além do depósito localizado no bairro Alvorada, foram identificados outros dois endereços vinculados ao grupo e utilizados por Osvaldo. Com essas informações, os policiais realizaram campana nesses locais: um apartamento na rua Amsterdã, bairro Planalto, zona centro-oeste, também vinculado à Ingrid; e outro imóvel na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, onde Osvaldo residia.

“Durante o monitoramento, verificamos que Osvaldo e Ingrid estavam adquirindo materiais para embalagem e, inclusive, dirigindo-se a uma transportadora, o que confirmava que o carregamento já estava preparado para envio. No momento da abordagem, Osvaldo confessou de imediato que havia drogas armazenadas no imóvel do bairro Alvorada”, informou Torres.

Ainda segundo o delegado, no local foram encontradas dezenas de air fryers, dentro das quais estavam escondidos, em média, cerca de quatro quilos de maconha tipo skunk, embalados a vácuo para dificultar a detecção. Em seguida, os policiais foram até o apartamento de Ingrid, no Planalto, e, posteriormente, até a residência na avenida Torquato Tapajós. Nessas diligências, foram localizados mais entorpecentes, além de materiais como plástico bolha, caixas de papelão, fitas adesivas e máquinas de embalo a vácuo, além de um automóvel.

Os integrantes foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

As investigações prosseguem para identificar outros membros da organização criminosa e aprofundar o mapeamento de sua estrutura financeira.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am