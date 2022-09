Compartilhar no Facebook

“Vexame”; Jade Picon entrega prejuízo a Globo após ser reprovada na prova teórica da autoescola

A artista, que se prepara para viver a personagem em “Travessia”, próxima novela das 21:00, atrasou o processo do personagem ao ser reprovada

Jade Picon passou por uma situação delicada nesta quarta-feira (14). A gata passou por um perrengue e tanto. Acontece que a musa foi reprovada na prova teórica a autoescola, exame considerado “fácil” por muitas pessoas que passam por essa fase antes de passar para as aulas práticas. A ex-BBB e influenciadora está se descobrindo no processo do seu papel em Travessia (próximo novela das 21:00), sendo que Chiara, sua personagem sabe dirigir.

“Esse boa tarde vai só pra quem acabou de ser reprovada na prova teórica da autoescola. É um desastre, é uma vergonha, é um vexame, eu não nasci pra dirigir. Eu tô ferrada. Nas práticas, então… Essa carteira não vem”, contou ela no Stories do Instagram com um certo tom de “tudo bem”.

Jade tem sido notícia em muitos assuntos nas últimas semanas, principalmente, quando é o tipo de assunto que o povo gosta de saber, sabe? A artista protagonizou alguns momentos no Rock In Rio que deram o que falar, mas parece que é página virada para a morena que está focada na em sua nova fase profissional.

A vida da influenciadora e agora atriz da Tv Globo tem dividido a web em alguns episódios, um deles ganhou repercussão por ser com a apresentadora Sonia Abrão. A comunicadora do A Tarde É Sua não gostou da postura da atriz após “congelar” e se recusar a responder uma pergunta.

msn entretenimento-bolavip brasil-Ysac Freitas