Venda de seminovos cresce 8,7% no Amazonas e acompanha tendência nacional

Uma pesquisa da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) revela que os brasileiros estão preferindo cada vez mais os carros seminovos. No Amazonas, o setor registrou um crescimento de 8,7% nas vendas em 2024, tendo cerca de 11 mil unidades comercializadas, de acordo com a Associação dos Revendedores de Veículos do Estado do Amazonas (Alveam).

Em 2024, mais de 15,7 milhões de veículos usados foram vendidos em todo o país, incluindo carros, motos, picapes, caminhões e outros modelos.

O levantamento da Fenauto aponta que grande parte dos consumidores optou por veículos com mais de 13 anos de uso. A escolha está relacionada ao custo-benefício e à dificuldade de acesso aos carros zero-quilômetro, que se tornaram menos acessíveis nos últimos anos.

“Existe a realidade do mercado que tudo é encabeçado pelo dólar e para algumas coisas, no caso dos veículos, encareceu mais os novos, e os seminovos se tornaram a melhor opção. Inclusive quem pretende comprar esse é o melhor momento”, explicou o empresário Felipe Generoso.

Além dos preços mais acessíveis, os revendedores estão investindo em garantias estendidas, revisões e atendimento personalizado para fidelizar o consumidor.

“O mercado está mais exigente e estão com melhores ofertas e condições”, destacou o presidente da Alveam, Lucciano Libório.

A expectativa é de que o crescimento continue ao longo de 2025. Só nos primeiros meses do ano, mais de 30 mil veículos já foram vendidos no Amazonas.

“A expectativa é que vendamos 120 mil ainda esse ano, ou seja, mais que 2024”, completou Libório.

Por g1 AM