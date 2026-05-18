Polo Industrial de Manaus fatura R$ 58,2 bilhões no primeiro trimestre

Em dólar, o faturamento do PIM entre janeiro e março deste ano totalizou US$ 11.02 bilhões

Manaus – O Polo Industrial de Manaus (PIM) encerrou o primeiro trimestre de 2026 com faturamento de R$ 58,26 bilhões, o que representa um crescimento de 2,24% quando comparado ao mesmo intervalo do ano passado (R$ 56,98 bilhões). Em dólar, o faturamento do PIM entre janeiro e março deste ano totalizou US$ 11.02 bilhões.

Um dos grandes destaques no primeiro trimestre foi o desempenho das indústrias do PIM no mercado internacional. No acumulado de janeiro a março, as exportações somaram US$ 214.87 milhões, o que indica um salto 48,35% face ao registado nos três primeiros meses do ano passado (US$ 144.84 milhões). Apenas no mês de março, as vendas externas superaram a marca de US$ 87.5 milhões.

O PIM também apresentou indicadores crescentes de mão de obra. Em março, as empresas do parque incentivado de Manaus registraram 129.636 trabalhadores empregados (entre efetivos, temporários e terceirizados). Com esse resultado, a média mensal do trimestre manteve-se num patamar robusto de 129.812 empregos diretos.

Segmentos

Até março, o segmento de Duas Rodas liderou a participação no faturamento do PIM com uma fatia de 21,22% do total, seguido de perto por Bens de Informática (18,95%), Eletroeletrônico (15,85%) e Químico (11,72%). Outros setores representativos incluem Metalúrgico (9,19%), Termoplástico (9,43%) e Mecânico (7,69%).

Em termos de crescimento de faturamento, um dos maiores destaques foi o desempenho do setor de Bebidas, que registrou aumento de 46,64% em relação ao primeiro trimestre de 2025.

Produção

Entre os principais produtos fabricados pelo PIM, o maior destaque do primeiro trimestre foram as motocicletas, motonetas e ciclomotos, que atingiram volume de 606.447 unidades produzidas e aumento de 14,46%. A produção de telefones celulares, por sua vez, totalizou 2.790.892 unidades, com crescimento de 4,02% face a igual período de 2025.

Entre os itens que registraram maior crescimento percentual de produção no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo intervalo do ano passado, destacam-se, principalmente, home theaters, com 9.857 unidades produzidas e aumento de 21,5%; lâminas e cartuchos, com 24.154.804 unidades produzidas e aumento de 20,93%; aparelhos telefônicos (inclusive porteiros eletrônicos), com 69.008 unidades e aumento de 20,44%; e relógios de pulso e de bolso, com 2.065.783 unidades e aumento de 9,33%.

Avaliação

Para o superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, os indicadores de desempenho do PIM demonstram mais uma vez que o ambiente de negócios da região segue fortalecido e atrativo para novos investimentos. “Ultrapassar 58 bilhões de faturamento em reais e manter quase 130 mil empregos diretos demonstra a solidez da indústria da Zona Franca de Manaus. Além disso, também tivemos um incremento de quase 50% nas exportações. Foi um primeiro trimestre com excelentes resultados e que nos deixa em posição confortável para projetar mais um ano de recordes e desempenho auspicioso do PIM”, avaliou o superintendente.

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Com informações da Assessoria Portal d24am