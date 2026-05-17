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Apostas na Mega-Sena 30 anos começam neste domingo

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/economia/apostas-na-mega-sena-30-anos-comecam-neste-domingo/

A Caixa estima que o prêmio do sorteio especial da Mega-Sena pode alcançar R$ 200 milhões

São Paulo – As apostas para o sorteio em comemoração dos 30 anos da Mega-Sena começam neste domingo (17). O prazo final para apostas individuais do concurso especial 3010 é até as 22h do dia 23 de maio, no horário de Brasília.

Quem preferir participar de bolões da Mega-Sena 30 Anos, as cotas podem ser compradas até as 10h de 24 de maio, um domingo, data do sorteio.

A Caixa Econômica Federal esclarece que todo sorteio especial e loterias têm um período de vendas exclusivas, como no caso da Mega-Sena 30 anos. Por este motivo, o calendário de apostas é reorganizado.

“Não se trata de suspensão [das apostas]”, explicou a Caixa à Agência Brasil.

Como apostar

Os interessados não precisam aguardar até domingo para apostar na edição especial de 30 anos da Mega-Sena. Os palpites já podem ser feitos nas lotéricas de todo o país, pelo site Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS, e pelo internet Banking Caixa , canal exclusivo para correntistas do banco público.

O valor da aposta simples, com seis dezenas, é R$ 6.

A Caixa esclarece que o concurso não acumula, se não houver ganhadores na faixa principal, como ocorre em outros sorteios especiais, a exemplo das edições da Mega da Virada, Dupla de Páscoa, Quina de São João e Lotofácil da Independência.

Caso ninguém acerte os seis números sorteados, o prêmio será redistribuído entre os acertadores da segunda faixa, acerto de cinco números. Se ainda assim não houver ganhadores, passa para a terceira faixa e assim sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

Premiação

A Caixa estima que o prêmio do sorteio especial da Mega-Sena pode alcançar R$ 200 milhões.

Caso apenas um apostador conquiste sozinho o valor milionário estimado e aplique integralmente o prêmio na poupança, o rendimento do investimento no primeiro mês seria de aproximadamente R$ 1,34 milhão, considerando os parâmetros atuais de rentabilidade desse investimento, calcula a instituição financeira.

Outras informações no site Loterias Caixa.

amazonianarede
Agência Brasil Portal d24am

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