Vem casamento? Bruna Marquezine e João Guilherme reúnem as famílias para Natal e web reage: ‘Ouço a marcha nupcial’

Bruna Marquezine e João Guilherme estão nos Estados Unidos, aonde vão comemorar o Natal neste ano. Mas o que acabou chamando atenção é que tanto o ator quanto a atriz levaram também seus familiares para passarem a data juntos, em uma clara prova que o relacionamento é muito sério sim!

Quem entregou que as duas famílias estão reunidas para a data especial foi Naira Ávila, mãe de João Guilherme e do caçula Pietro, que também está curtindo a viagem, com direito a passeio pelos parques da Disney. “Amo muito tudo isso”, escreveu a ex de Leonardo na legenda de um carrossel de fotos onde também aparecem, além dos pais e da irmã de Marquezine, Sasha Meneghel e o marido, João Lucas.

Web reage a viagem em família de Bruna e João Guilherme e alfineta Jade Picon

Nos comentários, internautas vibraram com a integração entre as famílias de Bruna Marquezine e João Guilherme. “Dá pra sentir a leveza daqui”, vibrou um fã do casal. “Que legal as famílias combinaram em tudo. Que lindos, que o amor entre vocês dure pra sempre”, desejou outro seguidor. “Lindos! Quero ver o casamento de Bruna com João Guilherme”, pediu mais uma internauta. “já ouço a marcha nupcial”, brincou mais uma.

Outra seguidora, no entanto, lembrou uma polêmica recente, envolvendo Jade Picon, ex-namorada de João Guilherme. “Lindos e blindados por Deus! Não tem polêmica, fofoca e nem ex raivosa que vai atrapalhar esse casal abençoado”, escreveu a internauta.

No início de dezembro, Bruna e João Guilherme marcaram presença no after do show Numanice, de Ludmilla. Acontece que Jade também estava na festa e, segundo a colunista Fábia Oliveira, teria ficado irritada com a presença do ex com a nova namorada. Ainda de acordo com a publicação, após a chegada dos dois, Jade teria deixado o local “com cara de poucos amigos”.

amazonianarede

Purepeople.br Carmen Moreira