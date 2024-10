Vazante do Rio Negro pode ultrapassar marca histórica na próxima sexta

No mesmo período do ano passado, em 2 de outubro de 2023, o rio estava em 15, 29 metros segundo dados do Porto de Manaus

Manaus- O Rio Negro registra a marca 12.91 nesta quarta-feira (2), e está a 21 centímetros para alcançar o recorde histórico em 121 anos. O rio desceu de ontem para hoje 14 centímetros e se o ritmo da descida continuar o mesmo, a vazante ultrapassará o recorde de 12,70 metros nesta sexta-feira (4).

No mesmo período do ano passado, em 2 de outubro de 2023, o rio estava em 15, 29 metros segundo dados do Porto de Manaus. De ontem para hoje, o rio baixou 0,14 centímetros, média do começo desta semana.

Se a vazante continuar no mesmo ritmo, na sexta-feira o rio ultrapassará a marca histórica de 12,70 metros e registrará 12,63 metros, tomando como base a redução média diária de 14 cm, o que resultará na maior seca histórica em 121 anos.

O Rio Negro é o maior rio em extensão na Bacia Amazônica, sendo um dos maiores rios do mundo em volume de água.

A estiagem no Amazonas afeta mais de meio milhão de pessoas, com cerca de 140.300 famílias prejudicadas de alguma forma pela descida das águas. Todos os municípios do estado estão em situação de emergência.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am