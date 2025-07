Incêndio atinge casa em Manaus; ar-condicionado pode ter causado fogo

Ninguém ficou ferido; as causas exatas do incêndio ainda não foram oficialmente divulgadas

Manaus – Um incêndio assustou moradores na tarde desta segunda-feira (14), no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. O fogo atingiu uma casa, na rua Urucará, causando danos materiais significativos. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações preliminares, as chamas teriam começado em um aparelho de ar-condicionado. O fogo se espalhou rapidamente e destruiu parte do interior da casa. No momento do incidente, a proprietária do imóvel não estava no local.

As causas exatas do incêndio ainda não foram oficialmente divulgadas pelas autoridades.

Da Redação Portal d24am