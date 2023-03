Vacinação contra a Covid-19 é ofertada em 75 pontos nesta semana; Confira

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) irá disponibilizar 75 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana, de segunda a sexta-feira, 6 a 10/3, distribuídos em todas as zonas da cidade.

Grande parte das unidades funciona no horário comercial, de 8h às 17h, mas a Semsa também disponibiliza a imunização em oito postos de horário ampliado, que recebem o público até as 20h. A estratégia busca facilitar o acesso dos usuários à vacina, e ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 na capital.

A lista com os endereços e horários das unidades está disponível no site da secretaria ou diretamente no link. As informações também são publicadas diariamente nas redes sociais oficiais da Semsa (no Instagram, o perfil é @semsamanaus, e no Facebook, Semsa Manaus).

Reforço

Segundo a Semsa, é preciso que o público verifique seu cartão de vacina e mantenha o esquema atualizado com as doses de reforço, seja terceira, quarta ou quinta, se estiver dentro dos grupos preconizados pelo Ministério da Saúde, e conforme os intervalos estabelecidos.

Além das crianças a partir de 3 anos de idade, todos os adolescentes, adultos e idosos podem receber a terceira dose. A quarta dose está liberada para todo o público a partir de 18 anos de idade, e adolescentes imunossuprimidos de 12 a 17 anos. Pessoas a partir de 18 anos com alto grau de imunossupressão podem, ainda, tomar a quinta dose.

No mês passado, a Semsa iniciou a oferta da vacina bivalente contra a Covid-19 para sete grupos prioritários (idosos, gestantes e puérperas, indígenas aldeados, ribeirinhos, quilombolas, e pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência), que protege contra a cepa original do vírus e a variante ômicron. Esses grupos devem ter recebido pelo menos duas doses anteriormente, com a última dose aplicada há, pelo menos, quatro meses, para serem beneficiados com a bivalente.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/vacinacao-contra-a-covid-19-e-ofertada-em-75-pontos-nesta-semana-confira/