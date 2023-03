Última etapa de obras no viaduto do Manoa será retomado na quinta-feira

As obras de reparos do complexo viário Professora Isabel Victoria, mais conhecido por “Viaduto do Manoa”, na avenida Max Teixeira, zona norte, serão retomadas na próxima quinta-feira.

Com o auxílio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o trecho do complexo viário no sentido Centro-bairro será interditado por volta das 6h do dia 9 de março, e permanece fechado para a passagem de veículos até as 6h de segunda-feira (14).

Toda a área será devidamente sinalizada para evitar acidentes durante os serviços e os agentes de trânsito vão orientar os motoristas no local.

De acordo com o subsecretário de Obras Públicas da Seminf, engenheiro Madson Lino Rodrigues, os trabalhos serão de continuidade à manutenção corretiva do pavimento rígido, executados pelas empresas responsáveis pela construção e adequação da estrutura, pois o serviço consta no prazo de garantia da obra.

“O que as empresas irão proceder são reparos na pavimentação em concreto, para garantir qualidade no tráfego do local. É uma espécie de recomposição do pavimento e não há nenhum custo para a Prefeitura de Manaus, porque o contrato está dentro do prazo de garantia”, afirmou Rodrigues.

A Prefeitura de Manaus ressalta que o complexo viário Professora Isabel Victoria (Viaduto do Manoa) não apresenta nenhum tipo de risco aos veículos que nele trafegam.

Conforme os engenheiros, o desgaste ocorre apenas em uma parte do pavimento. A laje e a pré-laje estão intactas. Todo o processo de obras será fiscalizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Seminf e da Comissão Interinstitucional de Apuração de Obras em Conclusão (Caoc).

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/ultima-etapa-de-obras-no-viaduto-do-manoa-sera-retomado-na-quinta-feira/