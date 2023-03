UEA está com inscrições gratuitas para evento nacional sobre tecnologia e games

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) por meio do Laboratório de Tecnologia, Inovação e Economia Criativa da Universidade (Ludus Lab/UEA) e da Tectoy (indústria de games), realizará nos dias 09 e 10 de março o Ludus Lab Summit 2023. As inscrições gratuitas ainda estão abertas somente para o formato online do evento, que ocorrerá presencial também em Manaus.

O evento técnico-científico e inédito, abordará assuntos variados sobre as últimas tendências no mundo dos games relacionadas à tecnologia e ao mercado, com um panorama interdisciplinar que envolve uma gama de conteúdos como computação gráfica, inteligência artificial, metaverso, entretenimento digital entre outros.

O cientista-chefe do Ludus Lab, Jucimar Maia Jr, informou que o Ludus Lab Summit 2023 é o evento para mostrar os resultados dos projetos do laboratório com a Tectoy, destacando que a empresa tem uma parceria visionária e muito frutífera com a UEA.

“É o primeiro evento técnico-científico da área de entretenimento digital de Manaus. Será um marco para todos que trabalham na área de jogos eletrônicos. Será uma espécie de ‘aquecimento’ para trazer em 2024, o SBgames para Manaus, que é o maior evento acadêmico da América Latina na área de Jogos e Entretenimento Digital”, revelou.

Nesta 1a edição, serão apresentados também os resultados dos jogos eletrônicos desenvolvidos no laboratório e que são financiados por agências de fomento e recursos oriundos de Pesquisa & Desenvolvimento via Lei de Informática.

Aberto ao grande público, o evento oferece certificado de 16 horas aos participantes, além de ser um espaço para a promoção do networking, iniciativas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e negócios relacionados ao desenvolvimento de tecnologias e jogos eletrônicos.

Os interessados podem participar virtualmente de qualquer lugar do Brasil, realizando sua inscrição no site oficial, onde também é possível conferir a programação completa e os convidados renomados nacionalmente.

