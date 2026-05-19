Caminhão-tanque com 50 mil litros de combustível pega fogo na BR-174, no AM

Chamas atingiram todo o veículo e se espalharam para uma área de vegetação rasteira de cerca de 50 metros quadrados.

Um caminhão-tanque carregado com 50 mil litros de combustível pegou fogo na noite de segunda-feira (18), no quilômetro 150 da BR-174, no Amazonas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), ninguém ficou ferido.

As chamas consumiram o veículo e atingiram uma área de vegetação rasteira de cerca de 50 metros quadrados, além da rede elétrica da região. A BR-174 ficou interditada nos dois sentidos por cerca de quatro horas.

De acordo com o tenente Eduardo, comandante do 20º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de Presidente Figueiredo, o principal risco durante a ocorrência era uma possível explosão do caminhão.

“Quando chegamos no local, a nossa preocupação era a explosão a qualquer momento do veículo. Por isso, teve toda essa segurança e cautela”, afirmou.

Os bombeiros usaram cerca de 4,5 mil litros de água e 100 litros de Líquido Gerador de Espuma (LGE) para controlar as chamas. A corporação também acionou a Amazonas Energia por causa do incêndio na fiação elétrica.

Duas viaturas e seis bombeiros de Presidente Figueiredo atuaram diretamente no combate ao fogo. Equipes de Manaus chegaram a ser enviadas para apoiar a ocorrência, mas o incêndio foi controlado antes da chegada delas.

Segundo o CBMAM, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliou no isolamento da área e no controle do tráfego. Após o combate às chamas, a rodovia foi liberada.

amazonianarede

Por g1 AM