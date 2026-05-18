Dois voos internacionais e seis domésticos têm rotas alteradas devido ao mau tempo em Manaus

Aeronaves foram direcionadas para outros terminais, conforme os procedimentos adotados pelas companhias aéreas.

Dois voos internacionais e seis domésticos tiveram as rotas alteradas na madrugada desta segunda-feira (18) por causa das condições climáticas em Manaus. A informação foi confirmada pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Segundo o aeroporto, as aeronaves foram direcionadas para outros terminais, conforme os procedimentos adotados pelas companhias aéreas. Os destinos alternativos não foram divulgados.

Ainda de acordo com o comunicado, os voos foram reprogramados para esta segunda-feira.

O aeroporto orientou os passageiros a entrarem em contato diretamente com as companhias aéreas para consultar possíveis mudanças nos horários das viagens.

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Por g1 AM — Manaus