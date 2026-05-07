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Trump anuncia luta do UFC na Casa Branca ao lado de brasileiro

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/trump-anuncia-luta-do-ufc-na-casa-branca-ao-lado-de-brasileiro/

Evento será gratuito e faz parte das comemorações de aniversário do presidente dos EUA

EUA – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (6) a realização de um evento do Ultimate Fighting Championship no jardim da Casa Branca. A luta está prevista para o dia 14 de junho, data em que o republicano completa 80 anos.

O anúncio foi feito no Salão Oval, durante encontro com lutadores, entre eles o brasileiro Alex Pereira, conhecido como Poatan. Na ocasião, Trump elogiou o atleta. “Ele tem uma mão grande e poderosa. Eu o vi nocautear muita gente”, afirmou.

Segundo o presidente, o evento será aberto ao público e também integra as comemorações pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos.

A programação prevê uma luta entre Alex Pereira e o francês Ciryl Gane.

Trump mantém relação próxima com o presidente do UFC, Dana White, aliado político de longa data. A ligação entre os dois começou ainda nos anos 2000, quando empreendimentos ligados ao então empresário sediaram eventos da organização.

A realização de um combate do UFC na Casa Branca já havia sido mencionada por Trump anteriormente. A expectativa é que o evento exija adaptações na estrutura do local, incluindo mudanças no gramado.

Nos últimos meses, o presidente tem marcado presença frequente em lutas de MMA. Em abril, ele também chamou atenção ao elogiar o brasileiro Paulo Costa após vitória em um evento realizado nos Estados Unidos.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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