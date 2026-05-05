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Eclipse solar atingirá algumas regiões do planeta; no Brasil, será parcial

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redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução / Nasa) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/eclipse-solar-atingira-algumas-regioes-do-planeta-no-brasil-sera-parcial/

Fenômeno já confirmado pela Nasa está previsto para se repetir com características semelhantes em 2183

Mundo – Um eclipse solar deverá deixar partes do planeta em completa escuridão por cerca de seis minutos e 22 segundos em 2027. Considerado o mais longo do século 21, o fenômeno, que já foi confirmado pela Nasa, a Agência Espacial Americana, está previsto para ocorrer em 2 de agosto e só deve se repetir com características semelhantes em 2183.

O fenômeno astronômico ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Esse alinhamento acontece durante a fase de lua nova.

Os eclipses solares podem ser classificados em quatro tipos:

Total: quando a Lua encobre completamente o Sol, provocando escuridão total em algumas partes da Terra.

Parcial: quando apenas uma parte do Sol é encoberta pela Lua.
Anular: ocorre quando a Lua está mais distante da Terra e não cobre totalmente o Sol, formando um “anel de fogo” ao redor.
Híbrido: um tipo raro que pode variar entre total e anular, dependendo do ponto de observação.

Apesar da grandiosidade, o eclipse não será visível por completo em todo o mundo. O ponto central de observação será a cidade egípcia de Luxor, além de regiões como Groenlândia, Islândia, Península Ibérica, Norte da África e Oriente Médio. No Brasil, a visualização será parcial, restrita principalmente à região Sul do país.

O que explica a duração recorde do eclipse?

Embora eclipses solares ocorram, em média, duas vezes por ano, os eclipses totais visíveis em grandes áreas e com longa duração são bem mais raros, devido à inclinação da órbita da Lua em relação à órbita da Terra ao redor do Sol.

O eclipse previsto para 2027 se destaca justamente por uma combinação incomum de fatores. Para que um eclipse solar total dure mais tempo, é necessário o alinhamento preciso de três elementos: a proximidade da Lua em relação à Terra, a distância aparente do Sol e a posição do observador no planeta.

Nesse evento, a Lua estará no perigeu, o ponto mais próximo da Terra em sua órbita, o que aumenta seu tamanho aparente no céu e permite que ela cubra o Sol por mais tempo. Ao mesmo tempo, a Terra estará em uma posição que faz o Sol parecer ligeiramente menor, contribuindo para uma fase de totalidade mais prolongada.

amazonianarede
Do R7 Portal d24am

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