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Influencer brasileira paga mais de R$ 80 mil após mordida de poodle nos EUA

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução / Instagram) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/influencer-brasileira-paga-mais-de-r-80-mil-apos-mordida-de-poodle-nos-eua/

“O poodle simplesmente me deu uma mordida e fez um buraco. Ele apertou minha pele”, disse a influencer

EUA – Uma mordida de um cachorro nos Estados Unidos quase custou à influenciadora brasileira Débora Rocha uma fortuna em despesas médicas. O atendimento hospitalar foi estimado em US$ 17 mil, cerca de R$ 84 mil. Ela compartilhou o ocorrido em vídeo publicado nas redes sociais no último fim de semana.

O incidente aconteceu na Carolina do Norte, quando Débora estava prestes a viajar para Orlando, na Flórida. Um filhote de shitzu havia atravessado a cerca da casa vizinha, e, ao tentar devolvê-lo, a influenciadora foi mordida por um poodle da residência.

“O poodle simplesmente me deu uma mordida e fez um buraco. Ele apertou minha pele… meio que arrancou esse pedaço aqui da minha pele. E aí começou a sangrar”, relatou Débora.

A influenciadora explicou que já havia interagido com os animais antes e que a tutora afirmava que eles não mordiam. Após o ataque, ela seguiu para Orlando e buscou atendimento médico. Inicialmente, tentou receber a vacina antirrábica em farmácias e clínicas, mas foi informada de que só poderia ser aplicada em um pronto-socorro (Emergency Room).

No hospital, foram indicadas quatro doses do imunizante e a aplicação de imunoglobulina diretamente na ferida, sendo que Débora recebeu apenas as duas primeiras doses em Orlando.

Só ao receber a segunda dose, ela tomou conhecimento do valor do atendimento que era cerca de US$ 2,5 mil apenas para aquela visita. “Eu já tinha achado muito caro, achei um absurdo esse valor”, contou.

Graças ao seguro-viagem internacional contratado, que cobre até US$ 175 mil em despesas médicas nos Estados Unidos, Débora não precisou arcar com os custos do atendimento.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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