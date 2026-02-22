Trecho da Autaz Mirim será interditado à noite para obras da Cigás em Manaus; veja quando

Tráfego no sentido São José-Cidade de Deus será desviado pelas avenidas Hilário Gurjão e Itaúba, afetando 12 linhas de ônibus.

A Prefeitura de Manaus vai interditar, a partir de segunda-feira (23), um trecho da avenida Autaz Mirim, na Zona Leste da capital, para obras da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). A interdição será feita das 22h às 5h, até o dia 16 de março, e vai atingir apenas o sentido São José-Cidade de Deus, para quem segue em direção ao Terminal 4 (T4).

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o bloqueio será no trecho entre as avenidas Hilário Gurjão e Itaúba, próximo ao complexo viário Rei Pelé. As intervenções ocorrerão apenas no período noturno e não devem afetar os horários de maior movimento.

Durante a interdição, os motoristas deverão entrar à direita na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, depois virar à direita na avenida Itaúba e, em seguida, retornar à Autaz Mirim para continuar o trajeto. A orientação é reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao passar pela área.~

As linhas de ônibus 014, 352, 355, 418, 600, 602, 650, 651, 652, 676, 677 e 678 também terão o itinerário alterado no período da interdição. Os coletivos vão dobrar à direita na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, seguir pela avenida Itaúba e depois retomar o trajeto normal.

O IMMU informou que agentes de trânsito estarão no local e que será implantada sinalização para orientar condutores e passageiros.

Segundo a prefeitura, a intervenção é necessária para a execução da obra de implantação da rede de gás na área.

