Teatro Amazonas recebe o 27º Festival Amazonas de Ópera

Considerado o maior do gênero na América Latina, evento celebra o centenário de ‘Turandot’ e traz montagem inédita de Carlos Gomes

Manaus – No dia 19 de abril começa a temporada de ópera em Manaus, com a abertura do 27º Festival Amazonas de Ópera (FAO). Reconhecido como o maior festival de ópera da América Latina, o evento segue até o dia 31 de maio, reunindo artistas nacionais e internacionais em uma programação que valoriza a diversidade, a excelência artística e o acesso do público à ópera em concerto.

Com apresentações no Teatro Amazonas, no Icbeu Manaus e no Centro Cultural Palácio da Justiça, o 27º FAO concentra sua programação em três dos principais espaços culturais da cidade.

A edição de 2026 reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura: todos os Recitais Bradesco da programação têm entrada gratuita, ampliando as possibilidades de participação do público e incentivando a formação de novas plateias para a música de concerto.

Sob a direção artística do maestro Luiz Fernando Malheiro, o Festival Amazonas de Ópera reafirma seu papel como um dos principais polos de difusão da ópera no país, promovendo encontros entre tradição e inovação, com obras consagradas do repertório e propostas contemporâneas.

Realizado com recursos da Lei Rouanet e com patrocínio do Bradesco, o Festival Amazonas de Ópera é organizado pelo Fundo do Festival, em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Destaques da programação

A abertura do festival (19), às 19h, no Teatro Amazonas, contará com seleções da ópera Turandot, de Giacomo Puccini, em comemoração ao centenário da obra. A apresentação reúne solistas, Coral do Amazonas e Amazonas Filarmônica, sob regência do maestro Luiz Fernando Malheiro.

Entre os destaques da edição está a ópera Salvator Rosa, de Carlos Gomes, apresentada nos dias 15, 17 e 19 de maio, no Teatro Amazonas. A montagem é resultado de uma coprodução inédita entre o Festival Amazonas de Ópera, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o Instituto Música Brasilis, responsável pela reedição crítica das partituras da obra.

A programação também conta com a apresentação de Winterreise (Viagem de Inverno), de Franz Schubert, nos dias 22, 24 e 25 de abril, no Icbeu Manaus, em formato cênico imersivo, além do espetáculo Amor de Poeta, Amor em Lágrimas, que reúne obras de Schumann e Claudio Santoro em nova versão para a Orquestra de Câmara do Amazonas.

Outro destaque é a ópera “La Favorite”, de Gaetano Donizetti, apresentada em versão concerto nos dias 27, 29 e 31 de maio — obra rara no Brasil desde o século 19. A programação inclui ainda as Galas Líricas, com trechos de grandes óperas do repertório, e os Recitais Bradesco, distribuídos ao longo da temporada.

Acesso e democratização

Além das grandes produções, o festival mantém seu compromisso com a democratização do acesso à cultura, com Recitais Bradesco gratuitos, ensaios abertos a estudantes da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e projetos formativos, ampliando a aproximação do público com a ópera e suas múltiplas linguagens.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site https://shopingressos.com.br/ ou na bilheteria do Teatro Amazonas.

Programação completa – 27º Festival Amazonas de Ópera

19 de abril, às 19h – Teatro Amazonas

Concerto de Abertura / Turandot, de Giacomo Puccini (seleções) / Coral do Amazonas / Amazonas Filarmônica

21 de abril, às 19h – Icbeu Manaus

Recital Bradesco I / Mozart 270

22, 24 e 25 de abril, às 19h – Icbeu Manaus

Winterreise (Viagem de Inverno) – Franz Schubert / Cia. Lírica Disidente (Chile)

23 de abril, às 19h – Icbeu Manaus

Recital Bradesco II / Art School Concert – Coisas de Ópera

26 e 28 de abril, às 19h – Teatro Amazonas

Gala Lírica / Amazonas Filarmônica

1º de maio, às 17h – Teatro Amazonas

Mãos à Ópera – Prólogo / Introdução inclusiva ao mundo da Ópera

3 de maio, às 19h – Icbeu Manaus

Amor de Poeta, Amor em Lágrimas / Orquestra de Câmara do Amazonas

8 de maio, às 19h – Centro Cultural Palácio da Justiça

Recital Bradesco III / Afetos – Madrigal do Amazonas

9 de maio, às 19h – Centro Cultural Palácio da Justiça

Recital Bradesco IV / Canções Italianas

15, 17 e 19 de maio, às 19h – Teatro Amazonas

Salvator Rosa, de Antônio Carlos Gomes – Libreto de Antonio Ghislanzoni / Balé Folclórico do Amazonas / Coral do Amazonas / Amazonas Filarmônica

23 de maio, às 19h – Centro Cultural Palácio da Justiça

Recital Bradesco V – Canções Brasileiras

24 de maio, às 19h – Centro Cultural Palácio da Justiça

Recital Bradesco VI – Ópera sem Palavras

27, 29 e 31 de maio, às 19h – Teatro Amazonas

La Favorite, de Gaetano Donizetti (versão concerto) / Coral do Amazonas / Amazonas Filarmônica

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Com informações da Assessoria Portal d24am