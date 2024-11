Tonico Pereira é internado no Rio de Janeiro com pneumonia

Tonico Pereira precisou ser internado nesta sexta-feira, dia 15, segundo informação do O Globo. O ator está na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, com pneumonia.

O jornal informa que a equipe médica ainda investiga outras possíveis doenças, como trombose e diabete, as quais inclusive chegaram a ser abordadas pelo artista em uma entrevista recente.

Atualmente, o ator está no ar na novela das 19h da TV Globo, Volta por Cima. Na trama, ele vive Eurico Moreira, ou o Seu Moreira, um trabalhador de uma banca de jornal.

amazonianarede

Estrelando Da Redação