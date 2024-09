Temperatura bate recorde e chega a 46°C em alguns bairros de Manaus

A previsão é que a capital passe dos 38°C nos próximos dias, registrando assim altos picos de temperatura

Manaus- Manaus bateu recorde de temperaturas extremas neste domingo (8), de acordo com dados divulgados pelo aplicativo Selva. Em alguns bairros da cidade a temperatura chegou a 46°C entre meio-dia e 13h.

Entre os bairros que atingiram a temperatura de 46°C estão: Tarumã, zona oeste e Parque Dez, na zona centro-sul da capital nas proximidades da Avenida Governador José Lindoso, popularmente conhecida como Avenida das Torres.

O aplicativo mostra ainda que na região próxima à Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE), a temperatura chegou a 44°C. A mesma marca foi registrada próximo ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Outros bairros como Mauazinho, Cachoeirinha e Japiim registraram temperaturas acima de 40°C. A previsão é que a capital passe dos 38°C nos próximos dias, registrando assim altos picos de temperatura.

Incêndios

De junho até o dia 7 de setembro, mais de 12,5 mil focos de incêndio foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Sendo, 1.219 incêndios na capital e 11,3 mil no interior do estado.

