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Feira de Vinil reúne colecionadores no Centro de Manaus neste domingo

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Divulgação) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/feira-de-vinil-reune-colecionadores-no-centro-de-manaus-neste-domingo/

Além da venda e troca de discos, a programação contará com atrações musicais e momentos de integração

Manaus –Os apaixonados por música têm encontro marcado neste domingo (7) em Manaus. A terceira edição da Feira de Vinil de 2026 será realizada a partir das 13h, no Bar Encruzilhada, localizado na Rua Barroso, no Centro da capital amazonense.

O evento reunirá expositores, colecionadores e admiradores dos tradicionais discos de vinil, oferecendo ao público a oportunidade de encontrar desde clássicos da música brasileira e internacional até edições especiais e itens raros procurados por colecionadores.

Além da venda e troca de discos, a programação contará com atrações musicais e momentos de integração entre os participantes, fortalecendo a cena cultural ligada ao vinil na cidade.

amazonianarede
Por D24

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