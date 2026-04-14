TCE-AM terá 54 processos em julgamento na sessão desta terça-feira (14)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem julgar ao menos 54 processos durante a 10ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que será realizada a partir das 10h desta terça-feira (14).

A pauta de adiados terá cinco processos, entre eles uma prestação de contas anual e quatro recursos.

Já a pauta do dia terá 49 processos, sendo 13 representações; 14 recursos; sete prestações de contas anuais; uma auditoria; uma denúncia; além de doze embargos de declaração.

A Sessão será conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas o canal oficial do TCE-AM no YouTube.

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