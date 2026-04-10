Polo Industrial de Manaus fatura R$ 37 bilhões no primeiro bimestre

Nas exportações, o PIM obteve resultados favoráveis nos dois primeiros meses de 2026

Manaus – No primeiro bimestre de 2026, o Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou faturamento de R$ 37,04 bilhões, o que indica uma estabilidade na comparação com o mesmo período de 2025 (R$ 37,37 bilhões). Em dólar, o faturamento global nos dois primeiros meses do ano somou US$ 6.73 bilhões.

Nas exportações, o PIM obteve resultados favoráveis nos dois primeiros meses de 2026. Apenas em fevereiro, as vendas externas somaram US$ 51,38 milhões, apontando um ligeiro crescimento de 0,59% frente a fevereiro de 2025 (US$ 51,08 milhões). No acumulado do bimestre, o avanço foi ainda mais expressivo, com um balanço de US$ 125,29 milhões em exportações, o que representa um salto de 27,28% em relação aos US$ 98,44 milhões registrados no mesmo período do ano anterior.

Com relação aos números de mão de obra, as fábricas do PIM encerraram fevereiro de 2026 com 128.985 trabalhadores empregados, entre diretos, temporários e terceirizados, com a média mensal de empregos diretos nos dois primeiros meses do ano permanecendo robusta, registrando 129.254 postos de trabalho.

Segmentos e Produtos

Os subsetores com maior participação no faturamento global do PIM no acumulado até fevereiro foram Duas Rodas (20,82%), Bens de Informática (18,85%) e Eletroeletrônico (15,91%). Outros destaques de participação incluíram os setores Químico (12,16%), Termoplástico (9,14%), Metalúrgico (8,87%) e Mecânico (8,59%).

Na análise de crescimento dos subsetores, o grande destaque do primeiro bimestre foi o segmento de Bebidas, que registrou uma alta expressiva de 43,64% em seu faturamento. Os segmentos Químico (+15,25%), Termoplástico (+11,11%), Metalúrgico (+7,84%), Eletroeletrônico – exceto Bens de Informática (+5,20%) e Duas Rodas (+5,13%), entre outros, também apresentaram balanços positivos na comparação com 2025.

Entre os principais produtos fabricados no PIM no primeiro bimestre de 2026, o destaque de maior crescimento percentual ficou por conta dos aparelhos telefônicos (incluindo porteiros eletrônicos), com 38.922 unidades produzidas, um aumento de 21,63% em relação a 2025. Em volume absoluto, a produção de telefones celulares atingiu a expressiva marca de 1.817.314 unidades (crescimento de 7,34%), enquanto o Polo de Duas Rodas fabricou um total de 379.046 motocicletas, motonetas e ciclomotores, consolidando um aumento de 5,52% frente ao mesmo período do ano passado.

Perspectivas

O superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, avaliou os indicadores do primeiro bimestre como um reflexo de um período de estabilização natural do PIM, mas destacou a força das exportações e a capacidade de retenção de empregos da indústria local. “Manter uma média de mais de 129 mil trabalhadores ativos demonstra a capacidade e força estrutural do nosso polo. Além disso, o salto de mais de 27% nas exportações acumuladas prova que as indústrias da Zona Franca de Manaus continuam altamente competitivas no cenário internacional. Tudo isso só evidencia que o PIM segue forte, diversificado e plenamente preparado para expandir seus resultados ao longo de 2026”, avaliou Montenegro.

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Com informações da Assessoria Portal d24am