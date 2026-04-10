Evento no TCE-AM celebra protagonismo feminino com entrega de medalha de honra no dia 16 de abril

A valorização do papel das mulheres na construção de uma sociedade mais justa e equilibrada será o eixo central de um evento que o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) promove no próximo dia 16 de abril. A Corte realizará a solenidade de outorga da Medalha de Honra ao Mérito à Mulher, em comemoração ao segundo ano de criação da Ouvidoria da Mulher no órgão.

O evento foi anunciado pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins durante a última sessão plenária do tribunal pleno realizada na quinta-feira (09). Na ocasião, ela destacou o caráter simbólico e coletivo da iniciativa ao convidar o público.

“Convido a todos para a solenidade de outorga da medalha de honra ao mérito à mulher, evento promovido por este tribunal em comemoração ao segundo ano de criação da Ouvidoria da Mulher. Será um evento de reconhecimento e valorização não apenas das mulheres homenageadas, mas de todas aquelas que diariamente constroem uma sociedade mais justa, sensível e equilibrada”, disse.

Instituída durante o segundo mandato da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, no biênio 2024-2025, a Ouvidoria da Mulher consolidou-se como um marco institucional voltado ao acolhimento, escuta ativa e fortalecimento de pautas relacionadas à equidade de gênero dentro e fora do Tribunal. A medalha surge, nesse contexto, como um instrumento de reconhecimento às trajetórias femininas que contribuem diretamente para uma sociedade mais sensível e igualitária.

Programação

A programação do evento prevê início às 9h, no auditório do Tribunal, com a entrega das homenagens, seguida de uma palestra magna da psicanalista Eliane Martins e, no período da tarde, a apresentação de projetos desenvolvidos pela Ouvidoria da Mulher .

Entre as iniciativas que serão apresentadas estão os projetos “Icamiabas” e “Cunhatãs e Curumins da igualdade”, além de uma roda de conversa voltada ao fortalecimento das ações institucionais relacionadas à temática .

Ao todo, dezenas de mulheres serão agraciadas com a medalha, contemplando diferentes áreas de atuação e trajetórias.

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Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM