TCE-AM terá 124 processos em julgamento na sessão da próxima segunda-feira (23)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem julgar ao menos 124 processos durante a 3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que será realizada a partir das 10h da próxima segunda-feira (23).

A pauta de adiados terá 12 processos, entre eles oito recursos; duas fiscalizações de atos de gestão; uma prestação de contas anual; além de um embargo de declaração.

Já a pauta do dia terá 112 processos, sendo 30 representações; 41 recursos; 18 prestações de contas anuais; três tomadas de contas especial; duas consultas; três tomadas de contas anual; uma inspeção; uma cobrança executiva; além de 13 embargos de declaração.

A Sessão será conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas o canal oficial do TCE-AM no YouTube.

amazonianarede

DICOM TCE-AM