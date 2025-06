TCE-AM realiza ação socioambiental em Parintins e no Porto de Manaus

Às vésperas do início oficial do 58º Festival Folclórico de Parintins, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) já desembarcou no município com a 4ª edição do programa “TCE Sustentável – Sou Eco”. A ação, que começou no dia 21 de junho, vem sendo realizada em pontos estratégicos da cidade com foco na conscientização ambiental e no fortalecimento de parcerias com instituições públicas e sociedade civil.

Coordenada pela diretoria de Projetos Ambientais (Dipam), com o apoio da Diretoria de Controle Externo Ambiental (Dicamb), da Diretoria de Planejamento (Diplan) e da Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal, a iniciativa é realizada sob orientação da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins. A atuação envolve ainda parcerias com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Coordenadoria Regional da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) em Parintins.

“Essa é uma ação socioambiental. O Tribunal vem somando esforços com diversos setores para trazer uma mensagem educativa e preventiva, especialmente nesse período em que a cidade recebe mais de 100 mil pessoas”, destacou Mara Matos, coordenadora da campanha em Parintins.

Além de orientações sobre o descarte correto de resíduos sólidos, a ideia da equipe do TCE-AM é conscientizar não apenas os moradores, mas também os brincantes e turistas sobre temas como desmatamento, descarte de resíduos perigosos, poluição e cumprimento do artigo 225 da Constituição Federal, que trata do dever coletivo de preservar o meio ambiente.



As ações se concentram em diferentes espaços, incluindo a área montada na Praça da Catedral, o conhecido “Turistódromo”, onde moradores e visitantes têm acesso a materiais informativos e podem responder, por meio de QR Code, a um formulário eletrônico sobre os principais problemas ambientais em suas comunidades.

Um dos pontos de destaque da campanha é a parceria com as escolas estaduais. A atuação em conjunto potencializa o conteúdo ambiental aplicado nas salas de aula. “Essa parceria com o TCE-AM é muito importante. Desde o ano passado nós estamos fortalecendo esse laço, que vem fazendo a diferença ao trazer material para dar suporte ao nosso currículo voltado ao meio ambiente”, destacou a coordenadora regional da Seduc em Parintins, Dilceane Prado.

A campanha também passou por Manaus, com uma ação no Porto. “Nossa equipe foi até as embarcações com destino ao Festival, junto aos passageiros e proprietários dos barcos, com essa abordagem direta em prol da conscientização ambiental. Este é o quarto ano que o tribunal faz a campanha TCE Sustentável – Sou Eco”, ressaltou a diretora de projetos ambientais do Tribunal de Contas do Amazonas, Anete Ferreira.

As ações coordenadas seguem até o dia 29 de junho, último dia de festival.

amazonianarede

Texto: Maria Karine

Edição: Flávia Rezende

DICOM TCE-AM