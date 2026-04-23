Conselheiros do TCE-AM são agraciados com título de Cidadãos Gabrielenses

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, o vice-presidente da Corte, conselheiro Josué Cláudio Neto, e o conselheiro-coordenador da Escola de Contas Públicas (ECP), Júlio Assis Corrêa Pinheiro, receberam o título de Cidadãos Gabrielenses, concedido pela Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira.

A honraria havia sido aprovada em sessão plenária do Legislativo municipal e foi oficializada nesta quarta-feira (22), durante encontro com a presença de 11 vereadores do município. A propositura partiu do vereador Eder Lopes Otero, e a solenidade foi conduzida pelo presidente da Câmara, Messias Ambrósio de Souza.

Na cerimônia, Yara Amazônia Lins recebeu o título das mãos do presidente do Parlamento municipal. Josué Cláudio Neto foi homenageado pelo autor da proposta.

Ao agradecer o reconhecimento, Yara Lins destacou o carinho pelo município.

“Me sinto honrada em receber essa homenagem e agradeço aos vereadores de São Gabriel da Cachoeira por esse reconhecimento. Guardarei essa honraria no coração e seguirei trabalhando para que o município seja cada vez mais lembrado e valorizado.”

O conselheiro Josué Cláudio Neto agradeceu a distinção e ressaltou a relevância do município.

“Recebo este título com gratidão. São Gabriel da Cachoeira é um município admirável, de enorme riqueza cultural e histórica. Parabenizo os vereadores pelo trabalho em favor da população e reafirmo meu compromisso de contribuir.”

Messias Ambrósio de Souza afirmou que a Casa Legislativa celebrou a entrega com satisfação.

“Em nome de todos os vereadores, é uma alegria prestar esta homenagem e reconhecer personalidades que contribuem com o fortalecimento das instituições públicas e com a boa gestão.”

Autor da propositura, Eder Lopes Otero também destacou o momento.

“Estou muito feliz em prestar essa singela homenagem aos conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas, em reconhecimento às contribuições que oferecem ao nosso estado e aos municípios.”

Reconhecida pela diversidade cultural e pela forte presença dos povos indígenas, São Gabriel da Cachoeira ocupa posição estratégica no alto rio Negro e possui grande relevância histórica para o Amazonas.

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Foto: Joel Arthus

DICOM TCE-AM