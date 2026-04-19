Blitz do TCE vistoria escolas históricas de Manaus

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou, nesta sexta-feira (17), mais uma edição da Blitz TCE, desta vez voltada a prédios escolares históricos da capital.

A ação ocorreu no Colégio Estadual Dom Pedro II e na Escola Estadual Nilo Peçanha, com o objetivo de verificar as condições estruturais dos imóveis e levantar as necessidades de intervenção para garantir a conservação dos espaços.

A iniciativa segue determinação da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e integra uma estratégia contínua da atual gestão de aproximar o Tribunal da realidade dos órgãos públicos, utilizando a fiscalização in loco como ferramenta para acompanhar a aplicação dos recursos e induzir melhorias na administração.

Coordenada pela Secretaria-Geral de Inteligência, sob responsabilidade do secretário Sérgio Fontes, e pelo Departamento de Pesquisa, Memória e Documentação (DEPEND), a Blitz reuniu equipes técnicas para análise in loco das estruturas.

Durante a fiscalização, o chefe do DEPEND, Júlio Antônio Lopes, ressaltou o foco da ação na preservação do patrimônio histórico e educacional do estado.

Segundo ele, as duas escolas apresentam demandas estruturais que exigem intervenções, especialmente no que diz respeito à manutenção e restauração dos imóveis como medida de segurança.

Júlio também destacou que a ação vai além da vistoria técnica e se conecta à necessidade de preservar a memória coletiva. “Essas ações têm o objetivo de preservar a nossa história, a nossa cultura, porque a gente só preserva e só cuida daquilo que a gente ama”.

No Colégio Dom Pedro II, que tem 157 anos de existência, o prédio original passa por tratativas para restauração, com previsão de início das obras pelas áreas mais sensíveis da estrutura.

De acordo com o diretor da unidade, professor Anselmo Neto, o planejamento das intervenções já está em fase final, com prioridade para a recuperação do telhado, considerado o ponto mais crítico do prédio.

A Blitz de hoje também marcou o uso, pela primeira vez em ambiente real, do aplicativo “Em Campo”, desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE-AM. A ferramenta permite a coleta de dados durante fiscalizações, mesmo sem conexão com a internet, além de organizar as etapas do trabalho e gerar relatórios automaticamente.

A solução faz parte do processo de modernização do Tribunal e busca dar mais celeridade, organização e precisão às atividades de controle externo.

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM