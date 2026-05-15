TCE-AM promove formação para nova fase do programa voltado à melhoria da educação no Amazonas

Avançando nas etapas do Programa de Apoio à Melhoria da Qualidade da Educação no Amazonas, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou, nesta quinta-feira (14), mais uma formação voltada aos pontos focais das redes municipais de ensino. A iniciativa, inédita no país, alia rigor técnico, cooperação institucional e foco em resultados concretos na educação básica.

Em sintonia com o Plano Nacional de Educação (PNE), com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 4 da Organização das Nações Unidas (ONU), o programa foi criado para apoiar as redes municipais no enfrentamento de desafios históricos da educação no Amazonas, entre eles os baixos indicadores de desempenho, as desigualdades regionais e as dificuldades logísticas. A iniciativa conta com adesão de 58 municípios amazonenses.

A formação realizada nesta quinta-feira reuniu os pontos focais das redes municipais para orientar a execução das próximas etapas do método PDCA, ferramenta de gestão aplicada para fortalecer os indicadores educacionais das escolas públicas.

Durante o encontro, os participantes receberam formação sobre as etapas “D”, “C” e “A” do método. A etapa “D” corresponde à execução das ações previstas nos Planos de Ação das escolas. Já a etapa “C” envolve o acompanhamento dos indicadores educacionais e o monitoramento das metas estabelecidas. Por fim, a etapa “A” orienta a adoção de medidas corretivas e a padronização das práticas que apresentarem melhores resultados.

“Estamos entrando em uma nova fase do programa, em que o planejamento construído pelas escolas começa a se transformar em ações práticas dentro das redes municipais”, afirmou a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins.

Além da formação sobre o método, os pontos focais receberam orientações sobre o cronograma bimestral de coleta dos indicadores educacionais acompanhados pelo programa e sobre a forma correta de envio das informações na Plataforma de Gestão.

Os participantes também conheceram novas funcionalidades da plataforma e receberam treinamento sobre uma ferramenta complementar de acompanhamento curricular, criada para auxiliar redes municipais que ainda não realizam o monitoramento sistemático dos componentes curriculares.

O programa envolve diferentes setores do Tribunal e conta com apoio direto da presidência e da Corregedoria, consolidando uma atuação que alia fiscalização, orientação e formação continuada.

Para o conselheiro-corregedor Fabian Barbosa, “o método PDCA fortalece o planejamento e permite que as redes municipais acompanhem de forma mais eficiente os resultados alcançados pelas escolas”.

Os pontos focais são servidores das redes municipais responsáveis por multiplicar a metodologia dentro dos municípios e apoiar gestores escolares na implementação das ações nas escolas que atendem os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.

Ao longo dos primeiros meses do programa, os participantes passaram por formações voltadas à etapa “P” do método PDCA, relacionada ao planejamento. Nesse período, aprenderam a identificar problemas, definir metas e construir planos de ação voltados à melhoria dos indicadores educacionais.

A última grande entrega dessa etapa foi justamente a elaboração dos Planos de Ação pelas escolas municipais. O documento consolida o planejamento realizado até aqui e orienta as ações que serão executadas ao longo do ano letivo.

Depois das formações promovidas pelo Tribunal, os pontos focais disseminam a metodologia nos municípios e auxiliam gestores escolares na implementação do PDCA dentro das escolas.

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM