TCE-AM terá 71 processos em julgamento na sessão de segunda-feira (11)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem julgar 71 processos durante a 14ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que será realizada a partir das 9h de segunda-feira (11).

A pauta de adiados terá dez processos, sendo três recursos; três representações; duas prestações de contas anual; uma fiscalização de atos de gestão e um embargo de declaração.

Já a pauta do dia terá 61 processos, sendo 20 representações; 16 recursos; onze prestações de contas anuais; seis acompanhamentos; uma denúncia; uma admissão de pessoal; além de seis embargos de declaração.

A Sessão será conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas o canal oficial do TCE-AM no YouTube.

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