Procurador João Barroso é reconduzido à Procuradoria-Geral do MPC-AM para o biênio 2026-2028

O procurador de Contas João Barroso de Souza foi reconduzido ao cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) para o biênio 2026-2028. A recondução foi oficializada por meio de nomeação publicada na edição desta terça-feira (12) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Integrante do MPC-AM desde novembro de 2006, João Barroso possui atuação consolidada no sistema de controle externo amazonense. Esta será a quarta vez que o procurador comandará o órgão, após ter exercido a função nos biênios 2018-2020, 2020-2022 e 2024-2026.

O Ministério Público de Contas atua junto ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), exercendo funções de fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos estaduais e municipais, além da emissão de pareceres em processos relacionados à administração pública.

A presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, destacou a experiência do procurador e desejou êxito no novo mandato.

“Parabenizo o procurador João Barroso pela recondução à Procuradoria-Geral do MPC-AM. Sua experiência e dedicação ao controle externo fortalecem o trabalho desenvolvido em defesa da boa gestão pública e da correta aplicação dos recursos públicos”, afirmou a conselheira-presidente.

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DICOM TCE-AM