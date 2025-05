TCE-AM premia escola de Manaus por solução ambiental no concurso Soluções Sustentáveis

“Foi como ganhar um Oscar”. A frase da diretora Cleny Ferreira Alves resume o orgulho da Escola Almirante Ernesto de Mello Baptista, de Manaus, ao conquistar o terceiro lugar no concurso Soluções Sustentáveis promovido pela Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). A premiação foi entregue nesta quarta-feira (22).

O projeto “O lixo não é tão ‘lixo’ assim: gerenciamento de resíduos sólidos”, desenvolvido pelos alunos Ludmila Miranda e Davi Ferreira Batista, destacou-se como o melhor da capital amazonense entre os 97 projetos inscritos no concurso. A proposta envolveu campanhas de conscientização, pontos de coleta de tampinhas e garrafas PET, além da criação de um bueiro inteligente e de produtos de limpeza ecológicos. Sob a orientação da professora Mary Luci Souza Castro Florêncio, a iniciativa mobilizou toda a comunidade escolar em prol de uma causa ambiental.

Incentivo à educação ambiental

Realizado com o objetivo de promover a educação ambiental entre estudantes do ensino fundamental II, o concurso Soluções Sustentáveis alcançou escolas de diversas calhas do Amazonas. As três melhores iniciativas — de Parintins, Urucurituba e Manaus — foram premiadas com smartphones para os estudantes e datashows para as escolas.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, o concurso reforça o papel pedagógico do Tribunal e amplia o alcance da cidadania ambiental.

“É inspirador ver o potencial transformador da educação quando unimos conhecimento, criatividade e consciência ambiental. O Tribunal segue comprometido em incentivar ações que aproximem os jovens da responsabilidade coletiva sobre o futuro da Amazônia”, afirmou.

Protagonismo juvenil

Para o conselheiro e coordenador-geral da Escola de Contas, Júlio Pinheiro, o concurso evidencia o protagonismo juvenil na busca por soluções locais e sustentáveis.

“Estamos vendo estudantes que, ainda tão jovens, já se colocam como agentes de mudança em suas comunidades. O concurso mostra que é possível gerar soluções relevantes mesmo em contextos desafiadores. É um estímulo à formação de cidadãos conscientes e atuantes”, declarou.

Segundo a professora orientadora Mary Luci Souza Castro Florêncio, o projeto serviu como inspiração para outros estudantes da escola. “Os jovens se espelham nos colegas que mostraram que, com soluções ambientais locais, todos podem ser beneficiados e ter uma vida com mais qualidade”, disse.

Presente à cerimônia, a secretária adjunta da Seduc, Edilene Pinheiro, parabenizou os alunos e reforçou o papel da educação ambiental: “É determinante na vida das pessoas. Os estudantes da Escola Almirante Ernesto de Mello Baptista foram criativos, dedicados e merecedores do prêmio”.

A coordenadora do concurso, Michelle Bissoli, também palestrou para cerca de 90 estudantes presentes, abordando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e destacando a importância de pensar o meio ambiente a partir do ser humano. “Todos fazemos parte da natureza. Preservá-la é responsabilidade de todos”, afirmou.

A cerimônia também contou com o depoimento da enfermeira Dicelia Assis Batista, mãe do aluno Davi. Emocionada, ela afirmou: “Meu filho se dedicou muito a criar uma alternativa para evitar a poluição. Ver esse reconhecimento do TCE-AM é motivo de muito orgulho para toda a nossa família”.

amazonianarede

Texto: Antonio Ximenes / ECP

Edição: Flávia Rezende / DICOM TCE-AM