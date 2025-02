TCE-AM multa prefeito de Juruá por irregularidades em licitação de merenda escolar

Falhas de transparência em um processo licitatório para aquisição de merenda escolar levaram os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) a julgar procedente uma representação contra a Prefeitura Municipal de Juruá, com aplicação de multa de R$ 13,6 mil ao prefeito José Maria da Rocha Júnior e ao agente de contratação Jean Amaral Serrão.

A decisão unânime foi proferida na manhã desta segunda-feira (24), durante a 4ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, e seguiu propositura de voto do auditor Alber Furtado, que relatou o processo.

A representação foi apresentada pela empresa M.A.M de Castro Comércio Varejista de Produtos Alimentícios LTDA, que apontou irregularidades no Pregão Presencial 13/2024. Entre as falhas identificadas, estavam a exigência de retirada presencial do edital na sede da prefeitura, sem opção de acesso online, e a cobrança indevida de R$ 100 pelo documento, prática proibida por lei.

Além das multas, o TCE-AM determinou que a Prefeitura de Juruá implemente medidas para garantir a publicidade dos editais e demais documentos licitatórios em meio digital, eliminando a exigência de retirada presencial. O descumprimento dessas determinações pode resultar em novas penalidades.

Ambos os gestores têm 30 dias para pagar os valores devidos ou recorrer da decisão do Tribunal Pleno.

Ao todo, 20 processos foram julgados durante a 4ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, entre eles onze recursos, três prestações de contas anuais; três representações; uma fiscalização de atos de gestão; um embargo de declaração e uma auditoria.

A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins convocou a próxima sessão para o dia 10 de março, no horário regimental, a partir das 10h.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa