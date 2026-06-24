TCE-AM divulga resultado da isenção e reforça prazo de inscrição em programa de residência jurídica

Os candidatos que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição deferido para o Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC) 2026 devem ficar atentos aos próximos passos do processo seletivo. Após a divulgação do resultado, publicada na edição desta segunda-feira (22) do Diário Oficial Eletrônico (DOE), os beneficiados precisam concluir a inscrição até o dia 26 de junho para garantir participação no certame.

A relação dos candidatos contemplados com a isenção está disponível neste linkhttps://www.tceam.tc.br/wp-content/uploads/2026/06/Resultado-isencao.pdf. Mesmo com o benefício concedido, é necessário acessar o portal processoseletivo.tce.am.gov.br e finalizar a inscrição dentro do prazo previsto no cronograma.

Para a conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, é importante que os candidatos acompanhem atentamente todas as etapas do processo seletivo para não perderem os prazos estabelecidos no edital.

“É fundamental que os candidatos concluam todas as etapas exigidas para participação no processo seletivo. O cumprimento dos prazos garante igualdade de condições e a regularidade do certame”, afirmou.

Os candidatos que tiveram o pedido de isenção indeferido e ainda desejarem participar da seleção, deverão realizar a inscrição seguindo os procedimentos previstos no item 7 do edital e efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

O processo seletivo é destinado a bacharéis e concluintes dos cursos de Direito e Ciências Contábeis residentes no Amazonas. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 26 de julho. O resultado final do certame deve ser divulgado no dia 30 de setembro.

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Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM