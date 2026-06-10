TCE-AM lança edital para nova edição do Programa de Residência Jurídica e Contábil

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) publicou, na tarde desta terça-feira, o edital da edição 2026 do Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC), iniciativa voltada à formação prática e ao aperfeiçoamento profissional de bacharéis em Direito e Ciências Contábeis. O documento pode ser acessado na edição de hoje do Diário Oficial Eletrônico (DOE), pelo endereço doe.tce.am.gov.br.

As inscrições estarão abertas de 17 a 26 de junho e deverão ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico https://processoseletivo.tce.am.gov.br/. No portal, os candidatos também poderão acessar o edital completo, o cronograma e todas as informações relacionadas ao processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 100. O edital também prevê a possibilidade de solicitação de isenção para candidatos que se enquadrem nos critérios estabelecidos pela legislação estadual, como pessoas com deficiência, trabalhadores de baixa renda e desempregados.

Criado em 2023, o programa oferece aos participantes uma experiência de aprendizado que combina atividades práticas desenvolvidas nas dependências do Tribunal com ações de ensino, pesquisa e extensão coordenadas pela Escola de Contas Públicas (ECP) do TCE-AM.

Para a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, a residência tem se consolidado como uma importante oportunidade de qualificação para profissionais em início de carreira.

“O Programa de Residência tem cumprido um papel importante na formação de novos profissionais, oferecendo uma vivência prática que complementa a formação acadêmica. É uma oportunidade de aprendizado e de aproximação com o funcionamento do controle externo e da administração pública”, afirmou.

Vagas, bolsa e cronograma

Nesta edição, estão sendo ofertadas 30 vagas, sendo 20 destinadas à Residência Jurídica e 10 à Residência Contábil. Os demais candidatos aprovados formarão cadastro reserva para futuras convocações.

Os residentes selecionados receberão bolsa mensal de R$ 3 mil e cumprirão carga horária de 25 horas semanais, distribuídas em cinco horas diárias. O programa possui duração inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, conforme critérios da administração.

Podem participar bacharéis em Direito ou Ciências Contábeis residentes no Amazonas. Também será permitida a inscrição de estudantes que ainda não concluíram a graduação, desde que apresentem a comprovação da conclusão do curso e da colação de grau no momento da convocação para ingresso no programa.

O processo seletivo contará com prova objetiva e prova discursiva, ambas previstas para o dia 26 de julho. O resultado final do certame deverá ser divulgado em 30 de setembro.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM