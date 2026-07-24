TCE-AM divulga cartão de confirmação para candidatos da Residência Jurídica e Contábil

Os candidatos inscritos no II Processo Seletivo Público do Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) já podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, documento que informa o local de realização das provas objetiva e discursiva, marcadas para o próximo domingo (26).

Os candidatos devem ficar atentos ao local de aplicação de acordo com a área escolhida. As provas da Residência Contábil serão realizadas na Escola Normal Superior da UEA, localizada na Avenida Djalma Batista, 2470 – Bairro Chapada (em frente ao Amazonas Shopping).

Já as provas da Residência Jurídica serão realizadas na Escola Superior de Tecnologia (UEA), que fica na Avenida Darcy Vargas, 1.200 – Bairro Parque Dez.

O documento deve ser consultado com antecedência para que o candidato verifique o endereço da prova e organize seu deslocamento. Conforme previsto em edital, o cartão pode ser acessado no sistema de inscrições do processo seletivo, disponível em https://processoseletivo.tce.am.gov.br/.

O acesso ao local de aplicação será permitido a partir das 7h, com fechamento dos portões às 8h. As provas terão início às 8h30 e duração de quatro horas. Candidatos que chegarem após o fechamento dos portões serão eliminados do certame.

A seleção é destinada ao preenchimento de 30 vagas no Programa de Residência Jurídica e Contábil, sendo 20 para a área jurídica e 10 para a área contábil, além da formação de cadastro de reserva. Os residentes selecionados receberão bolsa mensal de R$ 3 mil e participarão de atividades práticas e de formação coordenadas pela Escola de Contas Públicas do TCE-AM.

No dia da prova, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação original, físico e com foto, ou documento digital exibido diretamente no aplicativo gov.br. Também é obrigatório utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Não será permitido o porte de equipamentos eletrônicos durante a realização das provas.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Escola de Contas Públicas (ECP) pelo e-mail [email protected], pelos telefones (92) 3301-8154 / 3301-8301 ou pelo WhatsApp (92) 98855-2281.

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Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM