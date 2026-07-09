TCE-AM conquista pela 5ª vez consecutiva selo nacional por ações de sustentabilidade

Pelo quinto ano consecutivo, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) foi reconhecido com o Selo A3P, concedido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima às instituições públicas que adotam práticas voltadas à responsabilidade socioambiental. O reconhecimento foi destacado pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins na manhã desta quarta-feira (8), durante a 22ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno.

“Parabéns a todos os conselheiros, auditores, procuradores e servidores deste Tribunal. A sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental fazem parte da implementação de boas práticas ambientais em nosso espaço institucional”, afirmou Yara Amazônia Lins.

De acordo com a diretora de Projetos Ambientais do TCE-AM, Anete Ferreira, a manutenção do selo reflete uma política permanente de sustentabilidade adotada pelo Tribunal, com foco na eficiência do uso dos recursos públicos, na redução de desperdícios e na destinação ambientalmente adequada de resíduos. Entre os resultados alcançados está a destinação de 13 toneladas de resíduos para reciclagem ao longo de 2025, um dos critérios considerados pelo Ministério do Meio Ambiente para a concessão da certificação.

O TCE-AM aderiu à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) no fim de 2019, durante a primeira gestão da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins. Em 2022, o Tribunal conquistou o primeiro selo e, desde então, vem renovando o reconhecimento anualmente.

A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um programa voluntário do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que incentiva órgãos públicos das três esferas a incorporarem critérios de sustentabilidade em suas rotinas administrativas.

Segundo Anete Ferreira, a experiência acumulada pelo TCE-AM na implementação da Agenda A3P passou a servir de referência para outras instituições públicas. Em 2026, a equipe da Diretoria de Projetos Ambientais (Dipam) apoiou a adesão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao programa, contribuindo para disseminar boas práticas de gestão ambiental entre os tribunais de contas do país. A diretora acrescentou que a Agenda A3P também foi fundamental para a elaboração do Plano de Logística Sustentável (PLS) 2024-2028, documento estratégico desenvolvido em conjunto pelo TCE-AM e pelo Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) para organizar, integrar e fortalecer as ações socioambientais das duas instituições.

Durante a sessão, o conselheiro Júlio Pinheiro também destacou a importância da conquista.

“Conseguimos implantar essa agenda há alguns anos e mantê-la ao longo do tempo. Os verdadeiros homenageados são os servidores, que colocam em prática as ações de sustentabilidade no dia a dia, além da Dicamb, que desenvolve esse trabalho há muitos anos”, afirmou.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

Dicom | Diretoria de Comunicação