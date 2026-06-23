TCE-AM julga 57 processos na sessão desta terça-feira (23)

Na 20ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, marcada para esta terça-feira (23), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) analisará 57 processos.

Desses, um processo de representação retorna após pedido de vista.

Os demais 56 fazem parte da pauta do dia, entre 8 prestações de contas, 16 recursos, 12 representações, quatro denúncias de irregularidades, uma auditoria, dez embargos de declaração, duas cobranças executivas de débitos e três acompanhamentos.

A condução da sessão será feita pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, a partir das 10h, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook do TCE-AM.

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DICOM TCE-AM