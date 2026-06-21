Ouvidoria do TCE-AM leva o Projeto Ouvir Amazonas a Parintins

Ao longo desta semana, servidores públicos municipais participaram, em Parintins, da capacitação promovida pelo projeto Ouvir Amazonas, iniciativa da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) voltada ao fortalecimento das ouvidorias municipais. A programação foi realizada no Centro do Idoso Pastor Lessa e reuniu profissionais que atuam nas ouvidorias locais e em órgãos da administração pública direta e indireta.

Coordenado pela Ouvidoria do TCE-AM, o projeto leva capacitação, orientação técnica e apoio aos municípios amazonenses para a implantação e o aperfeiçoamento de canais de escuta e participação cidadã. A iniciativa busca contribuir para uma gestão mais eficiente, transparente e alinhada às necessidades da população.

A presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, destacou a importância da qualificação dos servidores para o fortalecimento do controle social e da gestão pública. “As ouvidorias são instrumentos essenciais para aproximar o cidadão da administração pública e contribuir para a melhoria dos serviços oferecidos à população”, afirmou.

A programação contou nessa quinta-feira (18), com uma solenidade da qual participaram mais de 100 servidores, além de ter a presença do conselheiro e ouvidor do TCE-AM, Mario de Mello, do prefeito de Parintins e do presidente da Câmara Municipal, que prestigiaram a iniciativa e reforçaram o compromisso institucional com o fortalecimento dos mecanismos de participação cidadã. “Fortalecer as ouvidorias é fortalecer a escuta ativa da população e a capacidade de resposta da gestão pública”, ressaltou o ouvidor.

Além das capacitações técnicas, o encontro promoveu a troca de experiências entre servidores e gestores públicos, apresentando ferramentas e estratégias para aprimorar o atendimento ao cidadão e tornar as ouvidorias cada vez mais efetivas. O projeto orienta os municípios sobre mecanismos que permitem transformar as manifestações da população em informações estratégicas para a tomada de decisões.

Encerrada nesta sexta-feira (19), a semana de atividades em Parintins marcou mais uma etapa do Ouvir Amazonas, iniciativa que vem ampliando a cultura da escuta qualificada nos municípios amazonenses e fortalecendo os canais de diálogo entre o poder público e a sociedade.

#ParaTodosVerem: Mais de cem participantes aparecem reunidos em um auditório em Parintins, posando para uma foto coletiva ao lado de autoridades, servidores e representantes de instituições locais.

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Texto: Flávia Rezende

DICOM TCE-AM