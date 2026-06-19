Ouvidoria da Mulher do TCE-AM dá pontapé inicial ao projeto “Cunhantãs e Curumins da Igualdade”

Cerca de 400 estudantes da Escola Municipal Themistocles Pinheiro Gadelha, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, participaram, nesta semana, do lançamento oficial do projeto “Cunhantãs e Curumins da Igualdade”, iniciativa da Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Voltado à conscientização de crianças e adolescentes sobre respeito, igualdade e prevenção às diferentes formas de violência, o projeto promove diálogos adaptados à realidade dos estudantes, incentivando a construção de uma cultura de respeito desde os primeiros anos de formação.

A ação marca o início das atividades do programa, anunciado durante a celebração dos dois anos da Ouvidoria da Mulher em abril deste ano. A proposta integra as iniciativas da gestão da conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, voltadas à aproximação do Tribunal com a sociedade e ao fortalecimento de ações educativas para as novas gerações.

“Queremos estimular valores que contribuam para a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos”, destacou a presidente Yara Amazônia Lins.

Durante o encontro, estudantes do 8º e 9º ano participaram de um bate-papo sobre igualdade, violência de gênero, direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o papel da educação na transformação social. A programação foi conduzida de forma interativa, estimulando a participação dos jovens e a troca de experiências.

“Queremos conscientizar nossas crianças e adolescentes para a construção de um novo amanhã. Acreditamos muito no tripé formado por escola, aluno e família, porque é a partir dessa união que conseguimos promover transformações reais. Nossa proposta é estimular o respeito, a igualdade e a cidadania desde cedo, para que esses jovens levem esse aprendizado para suas famílias, amigos e comunidades”, destacou.

Após o período de férias escolares, a previsão é que o projeto passe a atender uma escola por semana. Ao final do ano, os estudantes participantes deverão ser reunidos em um evento de encerramento, com entrega de certificados e reconhecimento às unidades de ensino participantes por meio do Selo Rosa da Ouvidoria da Mulher.

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Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM