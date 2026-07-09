TCE-AM divulga lista de inscritos para Programa de Residência Jurídica e Contábil

Os candidatos inscritos na edição 2026 do Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) já podem consultar a lista de inscrições homologadas. A relação foi publicada na edição desta terça-feira (8) do Diário Oficial Eletrônico (DOE) e está disponível neste link

https://www.tceam.tc.br/wp-content/uploads/2026/07/Lista-de-inscritos.pdf.

Ao todo, o processo seletivo registrou 1.936 inscrições homologadas, sendo 1.708 para a Residência Jurídica e 228 para a Residência Contábil, demonstrando o interesse dos candidatos pelo programa.

“A cada etapa concluída, reafirmamos o compromisso do Tribunal com um processo seletivo conduzido com transparência e organização, ampliando oportunidades de qualificação para novos profissionais”, afirmou a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins.

As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 26 de julho. Conforme o cronograma, o cartão de confirmação, com o local de prova e demais informações aos candidatos, estará disponível a partir de 22 de julho, no portal do processo seletivo.

Nesta edição, o programa oferece 30 vagas, sendo 20 destinadas à Residência Jurídica e 10 à Residência Contábil. Os candidatos selecionados receberão bolsa mensal de R$ 3 mil, com carga horária de 25 horas semanais. A residência terá duração inicial de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, conforme critérios da administração.

No dia da aplicação das provas, a abertura dos portões ocorrerá às 7h, com acesso às salas permitido até as 8h. Os portões serão fechados nesse horário, e as provas terão início às 8h30, com duração de quatro horas.

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Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM