TCE-AM apura irregularidades em contrato de R$999,6 mil da Prefeitura de Itamarati

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) admitiu, nesta segunda-feira (16), uma representação para investigar possíveis irregularidades em contrato firmado pela Prefeitura de Itamarati, no valor de R$ 999,6 mil.

Segundo a denúncia recebida pela Corte de Contas, a Prefeitura contratou, em 2022, uma empresa de construção para executar obras e serviços de engenharia voltados à melhoria sanitária em domicílios da área urbana do município.

Ainda conforme as informações do denunciante, o contrato foi renovado em dezembro de 2024 por mais um ano, tendo validade atual até dezembro de 2025. No entanto, foi apontado na denúncia que não houve, até o momento, qualquer movimentação de obras, definições de locais, ou outros indícios de execução do contrato.

O denunciante alega, ainda, que a gestão de Itamarati não fez qualquer anúncio sobre as obras, e solicitou investigação da Corte de Contas.

A representação foi admitida pela presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, e encaminhada ao relator do município, auditor Luiz Henrique Mendes, que investigará o caso.

amazonianarede

DICOM TCE-AM