Tati Machado recebe ordem da Globo e deixa programação da emissora

Depois de ser promovida a apresentadora do ‘Saia Justa’, no GNT, e assumir o comando do programa matinal ‘Encontro’ por quinze dias, Tati Machado recebeu uma ordem direta da direção da Globo, deixando a programação da emissora.

Diante de tanta repercussão com seu nome nos últimos meses, a direção da Globo bateu o martelo e definiu que Tati Machado estava merecendo sumir de sua programação para que sua imagem ficasse ‘descansada’. Deste modo, eles definiram um período de quinze dias de férias para a artista.

Às férias de Tati se iniciaram após o fim do ‘Encontro’ na última sexta-feira, 19 de julho, agora, ela somente voltará a aparecer na telinha da Globo no dia 05 de agosto. Sendo assim, ela não surgirá nos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ e nem o ‘Mais Você’ de Ana Maria Braga.

Pelas redes sociais, por sinal, ela já vem compartilhando registros de suas férias, mais do que merecidas. “Férias“, escreveu ela, ao compartilhar um lindo clique de uma praia. Ela, que de besta não tem nada, não revelou o seu atual destino, querendo um absoluto descanso.

Confira a publicação:

Tati Machado

Além de ganhar destaque na programa da Globo, a beldade se tornou a campeã da ‘Dança dos Famosos 2024’. Aliás, quem não deixou de parabenizar a nova estrela da emissora foi Luciano Huck.

“Bravo! Que coisa mais linda, @tati e @diegomaia_oficial arrasaram do início ao fim! Se você estivesse no júri, que nota daria pra eles?! Me fala aqui embaixo!“, escreveu o apresentador do ‘Domingão’. Vale lembrar que, no dia 07 de agosto, a artista assume o novo ‘Saia Justa’ com Eliana, Bela Gil e Rita Batista, no GNT.

amazonianarede

Areavip Fernando Melo