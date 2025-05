Suspeito de assalto é preso após ser rastreado por vítima em Manaus

Suspeito ainda tentou fugir mas foi capturado

Manaus – Um homem, 39, foi preso neste domingo (18), na rua penetração II, bairro São José, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, o suspeito foi encontrado com 24 celulares roubados após ter sido rastreado por uma das vítimas.

Segundo informações da polícia, os agentes estavam em patrulhamento de rotina pela rua Ibicaré, no bairro Novo Aleixo, quando foram abordados por um homem que informou que havia sido assaltado por volta de 6h, e que estava rastreando seu aparelho localizado no bairro São José.

Ainda segundo as informações, ao chegar no local, a equipe se deparou com um homem que ao ver a guarnição tentou fugir e jogou duas bolsas pequenas em um cesto de lixo. Após capturar o suspeito, os agentes resgataram as bolsas e encontraram 24 aparelhos celulares entre eles, o que estava sendo monitorado.

Com o suspeito foram apreendidos ainda, uma quantia de R$ 38,25, além da chave de uma motocicleta Honda CG 160 Titan de cor vermelha de placa QZS-7I86. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am