Mais de 15 toneladas de pescado ilegal é apreendida no AM; um homem foi preso

O pescado por estar em plenas condições de consumo foi doado para comunidades ribeirinhas do município

Coari – Em uma ação estratégica de fiscalização fluvial, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu 16 toneladas de pescado ilegal neste sábado (28), na Base Arpão 2, unidade flutuante localizada nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros a oeste de Manaus). Um homem foi preso em flagrante por crime ambiental.

A carga estava oculta nos porões da embarcação Princesa Carol, que havia partido de Fonte Boa (a 678 quilômetros a oeste de Manaus) com destino final em Santarém, no Pará. Durante a abordagem coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), os agentes identificaram grandes quantidades de peixes de espécies com pesca controlada ou protegida como Pirarucu, Jaraqui e Aruanã.

O responsável pelo transporte não apresentou a Guia de Trânsito de Pescado (GTP) nem a documentação obrigatória para a comercialização. Diante da irregularidade, o homem e o material foram encaminhados à delegacia da Base Arpão 2.

Diferente de apreensões de materiais ilícitos que são descartados, o pescado por estar em plenas condições de consumo foi doado para comunidades ribeirinhas do município de Coari, garantindo segurança alimentar para centenas de famílias da região.

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Com informações da Assessoria Portal d24am