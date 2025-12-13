Polícia do AM alerta população sobre golpe do “Falso Pagamento” via Pix

Em alguns casos, os criminosos também enviam e-mails falsos se passando por instituições bancárias

Manaus – Com a aproximação do fim do ano, a busca por presentes em lojas físicas e virtuais aumenta significativamente. Para agilizar as compras, muitos consumidores optam pelo Pix, que se tornou um dos meios de pagamento mais utilizados no país. Entretanto, essa praticidade também tem sido explorada por criminosos para aplicar o golpe do “Falso Pagamento”.

Diante disso, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) orienta a população e os comerciantes sobre como se prevenir, e explica o modo de atuação dos infratores.

De acordo com o delegado Filipe Lago, do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o golpe pode ocorrer de diversas formas e atingir perfis variados de vítimas, que devem redobrar a atenção.

“Esse golpe pode ocorrer contra pessoas que estão em suas casas e não têm o hábito de trabalhar com vendas, bem como contra lojistas, que acabam sendo enganados por meio do envio de comprovantes falsos ou de comprovantes de agendamento de Pix”, explica o delegado.

Em alguns casos, os criminosos também enviam e-mails falsos se passando por instituições bancárias, informando que o pagamento foi efetuado, o que não condiz com a realidade.

Ocorrência

Ainda segundo a autoridade policial, os golpistas se aproximam das vítimas buscando transmitir credibilidade. No dia 3 de novembro deste ano, policiais do 4º DIP recuperaram um computador avaliado em R$ 4 mil que havia sido anunciado em uma plataforma de vendas.

“O estelionatário se passou por agente de segurança pública, negociou com a vítima e enviou um comprovante de pagamento falso. A vítima não conferiu o recebimento do valor e entregou o computador a um motorista de aplicativo, intermediário contratado pelo autor, que receberia o objeto em São Paulo”, relatou o delegado.

As diligências começaram após a vítima registrar o Boletim de Ocorrência (BO). Com base nas informações repassadas, a equipe de investigação localizou o motorista na zona leste de Manaus, que já havia repassado o aparelho a outra pessoa contratada pelo suposto comprador.

“Verificamos que os três envolvidos não se conheciam. O motorista e a pessoa que recebeu o produto em Manaus eram apenas intermediários contratados por meio das redes sociais, onde o golpista utilizava uma foto falsa para enganar as vítimas”, afirmou o delegado.

Ambos foram ouvidos e colaboraram com a polícia, que segue investigando o responsável pelo crime. O objeto foi recuperado e devolvido ao proprietário.

Orientações

A PC-AM reforça que a principal medida preventiva é desconfiar de comprovantes enviados pelo suposto comprador e confirmar, diretamente na conta bancária, se o valor realmente foi creditado.

“Desconfie de compradores que demonstram pressa para receber o produto e enviam motoristas de aplicativo rapidamente para buscá-lo. Antes de entregar qualquer item, verifique sua conta bancária, seja pessoa física ou jurídica, e confirme se o pagamento foi efetivado”, orienta Filipe Lago.

Denúncias

A Polícia Civil alerta que, caso alguém seja vítima desse tipo de golpe, é essencial procurar imediatamente a delegacia mais próxima ou a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), levando todas as informações possíveis para subsidiar as investigações.

O BO também pode ser registrado na Delegacia Virtual (Devir), pelo endereço eletrônico: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Também é possível realizar denúncias anonimamente por meio dos seguintes números: 197 e (92) 3667-7575, disque-denúncia da PC-AM; 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

